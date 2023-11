Monoposto dei record con motore ibrido in mostra al Politecnico

A circa un mese dagli 8 record mondiali ottenuti sul circuito di alta velocità del Nardò Technical Center, la Blizz Primatist Hybrid torna a Torino martedì 14 e mercoledì 15 novembre in occasione dell'evento 'Towards the Sustainable Vehicle Era workshop', l'iniziativa dedicata ai veicoli green e alle nuove frontiere tecnologiche nel mondo dell'automotive, gratuita, che si terrà presso l'Aula Magna 'Giovanni Agnelli' del Politecnico, Tra i prototipi esposti nel cortile antistante ci sarà anche la monoposto progettata dal pilota Gianmaria Aghem, realizzata dalla Podium Engineering Srl di Point Saint Martin, in collaborazione con la Carbonteam Srl di Saluzzo.

Podium è l'azienda che ha costruito il veicolo che nel 2021, guidata da Aghem, ha stabilito 7 record mondiali di durata, velocità e distanza con motore esclusivamente elettrico e nel 2023, nella versione ibrida elettrica/idrogeno, altri 8 record mondiali (ancora in attesa di essere omologati dalla Federazione automobilistica internazionale).

L'autovettura è stata progettata dallo stesso Aghem, che ha coordinato gli specialisti della Podium Engineering e della Carbonteam. Il motore, che ha un peso di 20 chili, è in grado di erogare una potenza di picco superiore ai 200 CV ed è stato ottimizzato in funzione dei primati in programma. Il pacco batterie è formato da 2.688 celle agli ioni di litio, preventivamente selezionate e gestite da un algoritmo già collaudato in Formula 1. Grazie alle innovazioni introdotte in questa seconda versione, il veicolo è in grado di muoversi utilizzando la sola corrente accumulata nelle batterie, oppure quella prodotta dall'idrogeno, o anche da entrambe le fonti.



