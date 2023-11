La danza al Teatro Regio dal 7 al 31 dicembre

La stagione Amour Toujours del Teatro Regio dedica il mese di dicembre, come da tradizione, alla danza. Dal 7 al 17 va in scena uno dei balletti romantici più amati: La bella addormentata, su musica di Pëtr Il'ič Čajkovskij e coreografia di Marcia Haydée (da Marius Petipa) nell'interpretazione dei Balletto del Teatro Nazionale di Praga.

Dal 22 al 31 dicembre, un tuffo nel cuore della Spagna con 'Don Chisciotte', titolo tra i più brillanti del repertorio classico grazie alla partitura di Ludwig Minkus. Il Balletto dell'Opera di Kiev porta in scena la versione coreografica di Viktor Litvinov tratta dalla coreografia di Marius Petipa, Aleksandr Gorskij e Kasian Golejzovskij.

"Innamorarsi del Regio è sempre più facile" è il claim della nuova campagna di promozione invernale del Teatro Regio di Torino divisa in due, la promo balletti, partita oggi, e la promo Natale, a partire dal 20 novembre.

La campagna prevede biglietti per grandi e piccini uno o due adulti con lo sconto del 20% e per gli under del 50%. Chi acquista inoltre due biglietti per i Balletti, paga il secondo con uno sconto del 50%. La promo Natale riguarda invece tutti gli spettacoli in scena al Regio da gennaio a luglio. Con carnet da due biglietti a 140 euro per i settori A e B e a 100 euro per i settori C e D.



