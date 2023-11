Il Magico paese di Natale tra Langhe, Roero e Monferrato

Torna dall'11 novembre al 17 dicembre il Magico Paese di Natale, evento diffuso nel territorio delle Langhe - Roero e Monferrato in Piemonte, inserito dal portale European Best Destinations tra i dieci più importanti mercatini natalizi d'Europa dedicato a famiglie e bambini.

Protagoniste dell'atmosfera tipica del Natale, tra luci, colori e fatine, saranno il suggestivo borgo di Govone, dove Babbo Natale ha la sua residenza nel Castello Reale, Asti con il celebre mercatino natalizio e San Damiano d'Asti che ospiterà il presepe vivente.

Si tratta di un angolo di Piemonte dalla grande cultura e tradizione enogastronomica, il cui paesaggio è stato eletto Patrimonio dell'umanità, dove per sei weekend sarà possibile vivere lo spirito più autentico del Natale. Una manifestazione che si proietta anche nel futuro, dai risvolti sempre più green: entro il 2028 il Magico Paese di Natale mira a diventare la prima manifestazione natalizia a impatto zero, confermando la sua attenzione verso la sostenibilità ambientale.



