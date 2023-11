Gli ospedali Humanitas ottengono l'accreditamento internazionale

Humanitas Cellini e Humanitas Gradenigo hanno ottenuto l'accreditamento Joint Commission International, prestigioso riconoscimento che si fonda sulla misurabilità oggettiva della sicurezza delle cure e della qualità dei servizi. Sono 993 le strutture sanitarie accreditate nel mondo, 26 quelle che in Italia hanno raggiunto questo traguardo internazionale, a cui si aggiungono dunque gli ospedali Humanitas di Torino.

L'accreditamento di Joint Commission International è stato ottenuto dopo due survey che hanno coinvolto Humanitas Gradenigo dal 2 al 6 ottobre e Humanitas Cellini dal 9 al 12 ottobre 2023.

La commissione inviata dalla sede centrale di Chicago, composta da professionisti internazionali con esperienze in ambito sanitario e specifiche competenze in ambito medico, gestione del rischio, leadership e formazione del personale, hanno valutato oltre 1.200 requisiti di qualità e sicurezza indicati come elementi misurabili da Joint Commission International per l'accreditamento degli ospedali: tra questi, ad esempio, l'assistenza ai pazienti, la gestione e utilizzo dei farmaci, la prevenzione e il controllo delle infezioni.

"La cultura della sicurezza, della qualità dei servizi e delle cure - dichiara Luigi Albini, amministratore delegato di Humanitas Cellini - è da sempre al centro del nostro lavoro quotidiano ed è una grande soddisfazione che sia stata riconosciuta da un ente internazionale di eccellenza come Joint Commission International". "Questo importante riconoscimento premia le nostre strutture Humanitas a Torino e in tutto il Piemonte per la sicurezza delle cure e dei servizi e per l'attenzione verso i pazienti che garantiamo ogni giorno" commenta Emma Lascialfare, amministratore delegato di Humanitas Gradenigo.



