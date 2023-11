Dalla Città di Torino una targa dedicata a Piero Martina

La Città di Torino dedica una targa al pittore Piero Martina sulla facciata dello stabile in Lungo Po Cadorna 1, angolo piazza Vittorio, dove l'artista visse e dipinse dal 1971 fino alla morte nel 1982. La targa sarà scoperta il 17 novembre.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 17,30 si terrà all'Accademia Albertina di Belle Arti, un Incontro con Antonella Martina, figlia dell'artista e presidente dell'Archivio Piero Martina, Sara Abram, storica dell'arte e segretario generale presso il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, Marco Barberis, direttore creativo di Punto Rec Studios.

A Piero Martina è dedicata la Digital Experience, progettata e realizzata da Punto Rec Studios. Si tratta di una galleria d'arte virtuale che si articola in tredici ambienti. Il visitatore si muove al suo interno per conoscere in modo approfondito l'artista. Tramite l'interazione con "punti sensibili" sono attivati filmati, gallerie fotografiche e documenti d'archivio che ne raccontano la vita, la formazione, le amicizie, l'ambiente culturale, le mostre. Dodici sale sono dedicate all'esposizione di una selezione delle sue opere. Il visitatore può accedere allo spazio virtuale e ai contenuti multimediali da qualsiasi device (computer - mac/windows e dispositivo mobile, smartphone o tablet), navigando nelle sale e attivando gli hotspot, che hanno titoli e parole-chiave come didascalie di una mostra reale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA