Da azienda Sparco 3.000 euro ai dipendenti che faranno un figlio

La Sparco, azienda storica torinese che produce abbigliamento tecnico per il Motorsport e ha realizzato la tuta del campione di Formula 1 Max Verstappen, darà un bonus di 3.000 euro lordi a tutti i lavoratori che faranno un figlio o lo adotteranno nel 2024. L'iniziativa - denominata 'Parental Policy' - punta a rafforzare il welfare aziendale nei prossimi cinque anni "per migliorare il benessere dei dipendenti e creare meccanismi virtuosi con le realtà locali in cui l'azienda opera". La Sparco - che ha tre business unit: racing e motorsport, carbonio, scarpe e l'abbigliamento per l'antinfortunistica - ha realizzato nel 2022 un fatturato di oltre 140 milioni e quest'anno punta a 150 milioni. Ha 1.700 dipendenti di cui 800 in Italia ed è presente in Tunisia, Usa e Spagna. "Ho avuto questa idea perché siamo un'azienda molto giovane con un'età media dei dipendenti sotto i 40 anni e il 60% donne. Il nostro è n mestiere sartoriale e nella unit carbonio anche molto manuale perché richiede mani piccole per fare la laminazione dei pezzi di carbonio. Abbiamo appena depositato il nostro bilancio di sostenibilità e intendiamo implementare il nostro rating Esg" spiega Niccolò Bellazzini, brand manager di Sparco e componente del cda. "Anche nel management abbiamo un numero elevato di donne, molte sono responsabili di prima linea in posti strategici come il commerciale, il legale, il motorsport, le risorse umane. Ho preso spunto da aziende grandi come la Prysmian che ha fatto un'operazione analoga a luglio garantendo 5.000 euro ai suoi dipendenti che faranno un figlio".



