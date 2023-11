Auto fuori dai centri abitati, sperimentato 'Langhe in rete'

L'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e l'Unione dei Comuni di Langa e del Barolo hanno testato con successo, il servizio che punta a ridurre il traffico delle auto private nei periodi di alta stagione, denominato 'Langhe in rete'. La sperimentazione ha coinvolto 700 turisti, consentendo di lasciare 250 auto fuori dai centri abitati. Nel servizio sono state utilizzate 4 navette, 2 vespe elettriche e un calessino tra i centri di Barolo, Monforte d'Alba e Castiglione Falletto.

La giornata-test, con viaggi continui garantiti tra le 9 e le 18, è stata monitorata dagli ingegneri e dai tecnici della società IS4Consulting e dell'European Research Institute, che ora si occuperanno di produrre l'analisi delle esigenze della mobilità locale e di coinvolgere i soggetti che operano nella zona, gli amministratori e la cittadinanza.

"Siamo molto soddisfatti di questo primo test - commenta Bruno Bertero, direttore generale dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero -. Questo è soltanto l'inizio di un ambizioso progetto che punta a promuovere un modello di mobilità sostenibile locale e di turismo responsabile nei borghi del nostro territorio che, in alcuni periodi di alta stagione, soffrono maggiormente il problema. I primi risultati sono andati oltre le nostre aspettative, - prosegue Bertero - con un grado di soddisfazione tra i visitatori davvero sorprendente. Questo è il segno che i tempi sono maturi e che occorre oggi più che mai uno sforzo corale per cominciare a essere parte di quel cambiamento che gli obiettivi dell'Agenda 2030 ha individuato per garantire un futuro al nostro bellissimo, ma pur sempre fragile territorio".



