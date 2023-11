A sangue caldo, alla Scuola Holden incontri sulle guerre attuali

La Scuola Holden inaugura il 16 novembre A sangue caldo, un ciclo di incontri gratuiti con giornalisti e reporter italiani per cercare di fare luce sui peggiori conflitti in corso. In programma ci sono al momento quattro appuntamenti: saranno tutti in General Store, l'aula magna della Scuola Holden, dalle 19 alle 20.30. Il primo ospite sarà il giornalista Domenico Quirico, che il 16 novembre parlerà dell'attuale guerra in corso nella Striscia di Gaza tra Israele e Hamas.

Il 30 novembre l'incontro con il reporter Simone Pieranni, esperto di Asia e fondatore dell'agenzia editoriale China Files con sede a Pechino, sarà dedicato alla complicata posizione della Cina nei conflitti del mondo. Il 7 dicembre Daniele Bellocchio parlerà della guerra in Nagorno Karabakh e del conflitto tra Armenia e Azerbaijan, mentre il 14 dicembre l'incontro con la giornalista Annalisa Camilli sarà incentrato su come i conflitti cambiano i flussi di migrazione. Sono previsti anche incontri in streaming sul canale Instagram della Scuola Holden, per dare la possibilità al maggior numero di persone di poter partecipare agli appuntamenti.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e sono aperti al pubblico fino a esaurimento posti.



