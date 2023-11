Streglio, nuova linea di cioccolato in vista del centenario

In vista delle feste di fine anno e del centenario di vita del marchio, Streglio, acquisito nel 2021 da Galup, ha lanciato la nuova linea di cioccolato, ma sempre fedele alle tradizioni delle sue ricette. "E' il primo passo di un progetto che rimette sotto i riflettori un marchio storico per il Piemonte - racconta Elisa Mereatur, responsabile Marketing e Comunicazione Galup - un progetto che proseguirà con grande slancio nel 2024 con i festeggiamenti per il centenario".

In commercio, con una grafica delle confezioni rinnovata, praline, gianduiotti, tavolette di cioccolato. Tra le proposte, due iconici cioccolatini dello storico marchio: le Margherite - petali di cioccolato al latte, una punta di cioccolato bianco al centro e un ripieno di crema di Nocciola Tonda Gentile Trilobata pralinata - e il Cuore, pralinato al caramello, alle mandorle, al Gianduja e grue di cacao, proposto in tutte le sue varianti classiche, al latte, fondente e bianco.

"Questo nuovo progetto è per Galup un passo importante, che abbiamo scelto di compiere consapevoli dell'importanza che riveste nella valorizzazione del nostro territorio e delle eccellenze che ne fanno parte. - prosegue Elisa Mereatur - Un percorso che compiamo con un forte senso di appartenenza alla nostra terra e con la volontà di proporre un'innovazione di alta qualità che racconti Streglio, una bella tradizione della nostra regione".



