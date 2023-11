Il torinese Matteo Segre campione italiano di F4-FX Pro series

Il torinese Matteo Segre, 18 anni, pilota della scuderia Fg Racing, con la vittoria nella gara disputata sabato 11 novembre sul Misano World Circuit Marco Simoncelli si è laureato - con una gara di anticipo - campione italiano di F4-FX Pro series. Matteo corre con la stessa scuderia fin da quando aveva 12 anni e gareggiava con i kart. Il proprietario della scuderia, per la prima volta impegnata nelle auto (cioè rookie) è Gianni Foschiani, 64 anni, che fu anche il motorista di un giovane Schumacher quando il campione ex Ferrari correva sui go-kart. Sui kart Matteo lo scorso anno era salito sul podio (terzo) al campionato mondiale Iame a Les Mans.

Tra i primi a complimentarsi con Matteo - avendo seguito la gara in diretta - Paolo Pininfarina e Battistino Pregliasco, team manager che ha portato la Ferrari a vincere la 24 ore di Les Mans. Il successo aumenta di prestigio considerando che è la prima volta che un pilota rookie vince un campionato con una scuderia rookie, guidata dal figlio di Gianni, Lorenzo Foschiani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA