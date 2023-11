Casale, aperto Anno Giubilare per 550esimo della Diocesi

Il pontificale presieduto, oggi pomeriggio in Cattedrale, dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, ha aperto - nel giorno della solennità del patrono Sant'Evasio - l'Anno Giubilare per Casale Monferrato (Alessandria). Fino al 12 novembre 2024, infatti, si celebra il 550esimo dalla creazione della Diocesi, avvenuta il 18 aprile 1474 per opera di papa Sisto IV.

Con il porporato, che per la speciale occasione papa Francesco ha nominato Legato Pontificio, hanno concelebrato il vescovo Gianni Sacchi, l'emerito Alceste Catella e Marco Arnolfo, arcivescovo metropolita di Vercelli. Da quest'ultima, infatti, dipende la diocesi casalese.

Festeggiati anche i 500 anni dell'Arciconfraternita di Sant'Evasio che, da tradizione, ha offerto ai fedeli i biscotti 'Galletti', benedetti dal vescovo Sacchi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA