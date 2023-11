Atp Finals: Tsitsipas assicura 'sto bene, vado fino in fondo'

"Sto assolutamente bene, è uno degli eventi più importanti per me, sono in salute e sono pronto a giocare". Così, nella conferenza stampa post partita con Sinner, Stefanos Tsitsipas ha risposto alle domande sulle sue condizioni fisiche, dopo le voci degli ultimi giorni su un dolore al gomito e alla schiena che avevano anche fatto temere un possibile forfait alle Nitto Atp Finals.

Il greco assicura dunque di essere in forma e intenzionato a giocarsela fino all'ultimo, per nulla scoraggiato dalla sconfitta contro Jannik Sinner. "Ho ancora due partite (contro Djokovic e Rune ndr) e spero di poter stare qui fino all'ultimo giorno. C'è un motto che dice che non è finita finché non è finita e qui ogni partita è una opportunità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA