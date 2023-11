Atp finals, i Carota Boys vogliono un'onda arancione per Sinner

"Esordio migliore non poteva esserci. Ora speriamo di vedere un'onda arancione sugli spalti".

A volere un Pala Alpitour dominato da un colore sono i Carota Boys, il gruppo di ragazzi del cuneese appassionati di tennis e tifosi di Jannik Sinner, che da qualche tempo supportano in giro per il mondo vestiti da carota.

Da oggi a Torino alle Nitto Atp Finals, i Carota Boys descrivono il match del loro idolo come "una partita a senso unico. L'accoglienza di casa è stata ottima, un clima pazzesco, adesso testa a martedì, alla prossima partita". Per loro supportare Sinner è ormai quasi una missione. "Tante persone fanno il tifo per lui - dicono - e se possiamo dare una mano per coinvolgere sempre più italiani siamo contenti. Già oggi abbiamo visto un po' d arancione sugli spalti, ed era quello che speravamo, che la gente venisse con qualcosa di quel colore, una maglietta, un cappellino o una parrucca. Nei prossimi giorni - concludono gli speciali fans del campione altoatesino - speriamo di vederne ancora di più. Noi ci saremo".



