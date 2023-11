Asta mondiale del tartufo d'Alba, 482mila euro in beneficienza

Raccolto quasi mezzo milione di euro alla 24/a edizione dell'Asta Mondiale del tartufo bianco dI Alba che si è tenuta oggi al Castello di Grinzane Cavour (Cuneo) in collegamento con Hong Kong, Singapore, Vienna e Francoforte.

Alla fine sono stati raccolti oltre 482mila euro, il lotto più prestigioso del ricercato fungo ipogeo, due tartufi gemelli da un chilo ciascuno, è stato battuto a 130mila euro, se l'è aggiudicato un imprenditore a Hong Kong.

La manifestazione, come sempre, è stata organizzata dall'Enoteca Regionale Piemontese Cavour. I tartufi più pregiati sono stati messi all'incanto in abbinamento ai grandi formati di Barolo Docg, Barbaresco Docg e dei vini dei produttori aderenti al Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, oltre che dei maxi panettoni firmati dalla storica azienda piemontese Albertengo.

Nel corso dell'Asta del Tartufo è stato battuto anche l'ultimo lotto dell'analoga iniziativa 'Barolo en primeur: una barrique dalla quale nel 2026 si ricaveranno circa 300 bottiglie di Barolo, aggiudicata a Hong Kong per 66mila euro, portando a 877mila euro il totale raccolto dell'asta benefica del celebre vino Con il ricavato di oggi, l'Asta Mondiale del tartufo bianco d'Alba ha superato il tetto dei 6,8 milioni di euro destinati a progetti solidali in Italia e nel mondo.

Tra gli ospiti oggi a Grinzane Cavour le attrici Anna Foglietta e Vittoria Belvedere, l'attore e regista Andrea Bosca e il collega americano Daniel McVicar, volto storico della soap opera Beautiful, l'imprenditore Tomaso Trussardi,



