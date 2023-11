A Casale mostra 'Dietro la maschera' alla Comunità Ebraica

Inaugurata nella sede della Comunità Ebraica di Casale Monferrato (Alessandria) la mostra 'Dietro la maschera'. I pezzi esposti erano già in viaggio verso Israele quando - come fanno sapere gli organizzatori prima dei fatti del 7 ottobre. Avrebbe dovuto far parte della Biennale di Gerusalemme del 2023, che è stata rinviata alla primavera 2024. Il direttore e ideatore Rami Ozeri ha, quindi, pensato a una mostra diffusa presentando le opere in diverse città.

Sono esposte le interpretazioni e la varietà dei possibili contesti di lettura del Libro di Ester, eroina che cambia il destino della sua nazione grazie alla consapevolezza dell'eredità religiosa. I lavori scelti sono stati realizzati da italiani e israeliani. Presentata con il patrocinio dell'Ambasciata di Israele in Italia, la rassegna si chiuderà il 3 dicembre.

"Israele per noi è democrazia, per noi è Occidente, per noi è libertà anche di costruire un'esposizione come quella di oggi", commenta Elio Carmi, presidente della Comunità Ebraica casalese.





