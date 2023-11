Uno spirometro all'Asl di Asti per diagnosticare la Bpco

Il reparto di Pneumologia dell'ospedale di Asti ha ricevuto in donazione uno spirometro dal Lions Asti Host e lo strumento è già in funzione nel reparto ospedaliero. È il frutto di un service realizzato dal club nel corso del 2022 grazie ai fondi raccolti in occasione dello spettacolo "Ratamacue, il ritmo dell'arte" al Teatro Alfieri e grazie al contributo degli sponsor Fineco, Energy Team Service srl di Asti e Galleria Alfieri.

"Il macchinario è fondamentale per la diagnosi della broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), malattia che a livello mondiale rappresenta la terza causa di morte e in fase acuta uccide più dell'infarto", spiega Alessandro Mastinu, Responsabile della Pneumologia. La nuova macchina è collegata con gli altri spirometri in funzione sia a Nizza Monferrato che nel presidio territoriale di Calliano Monferrato e consente la refertazione online degli esami nell'arco di poche ore. A breve sarà attivato il servizio anche alla Casa della salute di Villafranca, così da garantire una copertura più ampia del territorio.

"La tecnologia aiuta i nostri specialisti a elevare il livello delle prestazioni - sottolinea il direttore generale dell'Asl, Francesco Arena - inoltre contribuisce agli sforzi in atto per abbattere le liste d'attesa che, anche per effetto del Covid, hanno visto aumentare in modo significativo il numero delle richieste".



