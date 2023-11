Manifestazione pro curdi a Torino, 'libertà per Ocalan'

Un corteo per chiedere la liberazione di Abdullah Ocalan, il leader storico del Pkk detenuto in Turchia da 24 anni, si è svolto oggi nel centro storico di Torino. Tra i promotori dell'iniziativa figura il comitato Defend Kurdistan. "La sua liberazione e il riconoscimento della rivoluzione del Rojava - è stato spiegato - sono tasselli fondamentali per raggiungere una soluzione politica al caos del terzo conflitto mondiale di cui il Medio Oriente è un epicentro". Il corteo è terminato in piazza Vittorio Veneto.



