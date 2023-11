Inaugurato ad Asti il Magico Paese di Natale

Taglio del nastro questa sera per l'edizione 2023 del Magico Paese di Natale ad Asti con l'apertura delle 130 casette dei mercatini. Quest'anno anche la ruota panoramica è stata allestita in piazza Alfieri, così come il grande albero di Natale, illuminato da questa sera. Il Magico Paese di Natale - l'unico in Italia a essere entrato nella Top Ten dei migliori mercatini d'Europa per la classifica di European Best Destinations - resterà aperto fino al 17 dicembre e si terrà anche a Govone e a San Damiano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA