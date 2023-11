Il Moncalieri Jazz chiude con un boom di giovani tra il pubblico

Moncalieri Jazz, edizioni 23, entra nella fase finale oggi alle Fonderie Limone di Moncalieri e domani all'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino.

Un'edizione straordinaria, che ha visto numerosi sold out a partire dalla Notte Nera, il 28 ottobre per il centro storico di Moncalieri, ai tanti concerti dei big del jazz nazionale e internazionale. "Con una novità di quest'anno - dice il direttore e musicista Ugo Viola - la presenza di tantissimi giovani tra il pubblico. Il jazz contaminato, di qualità e creativo riesce a parlare anche a loro. Questa è la strada da seguire!".

Dopo il concerto-improvvisazione dell'artista Albert Heradi ieri alle Fonderie Limone, in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, seguito da Israel Varela Frida en Silencio, dedicato alla pittrice Frida Kahlo, con il trio internazionale composto da Israel Varela (batteria, voce, poesie), Rita Marcotulli (pianoforte), Ares Tavolazzi (contrabbasso), oggi un concerto, sempre alle Fonderie, festeggia invece il cinquantesimo compleanno di uno dei fedelissimi del Moncalieri Jazz Festival, il trombettista Fabrizio Bosso. Bosso, insieme al suo quartetto e con la partecipazione del clarinettista Nico Gori, renderà un omaggio a Stevie Wonder in chiave jazz, con il concerto denominato We Wonder.

Il festival chiude domani pomeriggio con il concerto-evento 'Studio 1 - Il mondo di Lelio', tributo al centenario dalla nascita di Lelio Luttazzi. Per l'occasione il gruppo delle Voci di Corridoio, formato da Roberta Bacciolo (soprano), Elena Bacciolo (contralto), Paolo Mosele (tenore) e Fulvio Albertin (basso) torna a esibirsi insieme, con la partecipazione straordinaria di Rossana Luttazzi, moglie di Lelio, e di due special guest: il trombettista Fabrizio Bosso e il clarinettista/saxofonista Nico Gori.

Il concerto conclusivo festeggia anche il decennale della felice collaborazione con l'Orchestra sinfonica nazionale della Rai.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA