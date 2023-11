Un bus può togliere dalle strade fino a 80 auto, campagna Anav

Un solo autobus può togliere dalle strade fino a 80 private. Partendo da questo assunto Anav (Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori) lancia la campagna 'Vaicolbus: Insieme, sicuri, sostenibili", con l'obiettivo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in Piemonte, regione in cui risiedono oltre 4 milioni e 300mila abitanti.

L'iniziativa, presentata questa mattina a Barbaresco (Cuneo) e corredata di un video diffuso n tutta Italia, vuole evidenziare "le molteplici peculiarità e la versatilità dell'autobus nei suoi diversi usi: trasporto pubblico, scolastico, spostamenti di lunga percorrenza, motivi turistici".

Nicola Biscotti, presidente nazionale di Anav, ha spiegato che la campagna "mira a promuovere il passaggio dalla mobilità privata al trasporto collettivo, mettendo in evidenza i vantaggi del trasporto su autobus, sicuro, inclusivo e svolge un ruolo significativo nella sostenibilità ambientale".

E' intervenuta Serena Lancione, presidente della sezione Piemonte e Valle d'Aosta di Anav: "Sicurezza, sostenibilità, un quadro normativo certo: questi 3 fattori, e non solo, devono caratterizzare e accompagnare la nostra azione. - ha detto - Il tutto, lo sappiamo bene in un contesto geo-politico-economico generale di ulteriore difficoltà, sia pure con l'attenuazione dell'emergenza sanitaria".

Il bus - ha sottolineato Lancione - "dimostra di essere il mezzo più economico, soprattutto se confrontato su lungo raggio, ma anche quello con minor impatto ambientale rispetto ad ogni tipologia di mezzo su strada, incidendo solo poco più del 2% sulla Co2 totale prodotta da tutti i veicoli. Un dato che conferma la necessità di investire sul trasporto collettivo: un solo bus può potenzialmente togliere dalle strade dalle 40 alle 80 auto, che solitamente percorrono viaggi con una media di 1,2 passeggeri" In Italia ci sono 6mila aziende, con 70mila bus e oltre 100mila addetti. Un settore che, prima del Covid, generava 10 miliardi di euro di fatturato (0,5% del Pil) trasportando 5 miliardi di passeggeri.



