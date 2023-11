Presentato palazzetto sport di Gravellona costato 9 milioni euro

In attesa del primo canestro - la partita inaugurale è in programma domani, tra Fulgor Paffoni Omegna e Fiorenzuola Bees, valida per il campionato di Serie B di basket - è stato presentato il nuovo palazzetto dello sport di Gravellona Toce. "E' stato un percorso travagliato - ha detto il presidente della Regione, Alberto Cirio, ricordando gli ostacoli che hanno rallentato la realizzazione di una struttura immaginata già vent'anni come opera di accompagnamento alle Olimpiadi di Torino 2006 - e solo la determinazione di tutti gli attori che hanno partecipato a quest'opera ha consentito di arrivare alla fine".

I costi complessivi per la realizzazione del palazzetto si aggirano intorno ai nove milioni di euro, di cui circa 5,5 milioni della Regione, 2,5 del Comune di Gravellona Toce oggi guidato dal sindaco Gianni Morandi e un milione di Fondazione Cariplo. "I soldi per fare opere importanti si trovano, ma spesso poi si rischia di non trovare i soldi per la gestione annuale - ha aggiunto Cirio -. Dovremo trovare il modello migliore e noi faremo la nostra parte. Intanto ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha creduto e fatto il necessario".



