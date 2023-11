Gasolio sequestrato da Gdf donato alla Croce Rossa

Il presidente regionale della Croce Rossa, Vittorio Ferrero, e il presidente del Comitato Provinciale di Asti, Stefano Robino, hanno consegnato ai militari del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Asti un diploma al merito di benemerenza, conferito dal presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Maria Gianluca Valastro.

La Croce Ross ha voluto così dire grazie alle Fiamme Gialle per la donazione di 28 mila litri di gasolio, e dei relativi automezzi impiegati per il trasporto del prodotto in contrabbando, sequestrati nel corso di un'operazione di contrasto alle frodi di prodotti petroliferi, che ha portato alla denuncia all'Autorità Giudiziaria di 15 persone, responsabili della truffa all'erario, di cui nove colpite da misure cautelari personali.

Il carburante sarà usato nelle molteplici attività di assistenza e soccorso condotte dalla Croce Rossa nell'ambito dei propri compiti istituzionali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA