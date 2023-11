Fuori Campo, ai Murazzi del Po musica e cinema per il Tff

I Murazzi del Po tornano a "risuonare" vestendosi di red-carpet per ospitare concerti, dj set, spettacoli di luci in occasione del Torino Film Festival: 15 gli appuntamenti più di 50 musicisti con nomi del calibro di Kyle Eastwood e Vittorio Cosma per Fuori Campo che torna per la sua seconda edizione, dal 10 novembre all'8 dicembre, con un palinsesto di eventi che coinvolge la città. Il programma è consultabile su: www.murazzitorino.com Fuori Campo nasce per unire in un unico fil rouge la musica del grande cinema che ha fatto la storia della "settima arte" in un programma che intende coinvolgere la città. Il progetto frutto della Direzione artistica di Francesco Astore nasce dal lavoro corale svolto con artisti, locali ed associazioni del territorio. Il termine Fuori Campo nel linguaggio cinematografico indica ciò che accade fuori del campo visivo del quadro, ma è presente nell'immaginario spazio adiacente.La rassegna nasce come strumento per permettere ai luoghi e realtà della Città di entrare in risonanza con il Tff, coinvolgendo musicisti dei più svariati generi. Un progetto che presta particolare attenzione anche ai nuovi talenti che si esibiranno in occasione del terzo Torino Music Forum: lo show case dedicato ai giovani di Fuori Campo. Venerdì 8 dicembre quattro delle migliori realtà emergenti selezionate dal collettivo Sofa So Good si esibiranno quindi al SuperMarket, con un ospite d'eccezione: Willie Peyote.

L'anteprima di venerdì 10 novembre apre la rassegna con una serata a firma Club Silencio alle Ogr in un omaggio a Giorgio Moroder, premio Oscar della colonna sonora di Flashdance e storico autore di colonne sonore reinterpretate dal progetto di Tun aka Torino Unlimited Noise.



