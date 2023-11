Distretti industriali del Piemonte in crescita da inizio 2021

Nel primo semestre del 2023 le esportazioni dei distretti industriali piemontesi sono state pari a 6,34 miliardi di euro, in crescita del 7,6% rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo rileva il Monitor dei Distretti del Piemonte, curato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, che mette in luce come i distretti industriali piemontesi siano in crescita continua dal primo trimestre del 2021. Il confronto con la media italiana mette in luce positiva il Piemonte, sia considerando i soli distretti sia allargando lo sguardo all'intera economia.

Andamento positivo per moda, meccanica e agro-alimentare; ben 9 distretti su 12 sono in crescita rispetto al primo semestre 2022. Risulta buono l'andamento delle esportazioni distrettuali piemontesi sia verso i nuovi mercati (+12%), trainati da Cina, Turchia e Romania, sia verso i mercati maturi (+5,6%) con Irlanda, Germania, Regno Unito, Svizzera, Francia e Giappone in testa. Nel complesso, i poli tecnologici piemontesi hanno chiuso il primo semestre 2023 con export in aumento di 21 milioni (+1,7% la variazione tendenziale).

"Specializzazione produttiva e forte capacità competitiva hanno consentito ai distretti piemontesi di risentire meno del rallentamento della domanda internazionale, rispetto alla media dei distretti italiani. Qualità dei beni e flessibilità delle produzioni saranno leve importanti per dare continuità alle relazioni sui mercati esteri anche nei prossimi mesi, quando la dinamica dell'export dei distretti potrebbe mostrare un rallentamento. Transizione green, digitalizzazione, valorizzazione dei rapporti di filiera resteranno gli elementi chiave su cui investire per crescere. A oggi in questa regione abbiamo erogato circa 570 milioni di euro di finanziamenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi Esg e in circular economy e siglato 85 contratti di filiera, per un giro d'affari di quasi 10 miliardi di euro e 4.100 fornitori coinvolti" spiega Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo,



