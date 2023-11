DHL inaugura logistica alla Conbipel di Cocconato

DHL Supply Chain Italia ha inaugurato l'avvio delle attività logistiche per Conbipel presso il magazzino specializzato a Cocconato (Asti) l'avvio delle attività logistiche per Conbipel, storico marchio di abbigliamento italiano le cui quote di maggioranza sono state acquisite nel 2022 da BTX - Italian Retail and Brands, società parte della holding Eapparels Ltd. Le attività logistiche sono svolte da 54 addetti diretti, dal 1 novembre diventati dipendenti DHL Supply Chain Italia.

"Siamo entusiasti di annunciare l'affidamento della gestione delle attività logistiche di BTX Italian Retail and Brands spa a DHL, leader mondiale nella logistica", dichiara Arvind Vij, ceo di BTX Italian Retail and Brands. "Si tratta - aggiunge - di un'operazione fondamentale per il marchio Conbipel, che permette di potenziarne la vendita al dettaglio e online tramite l'eccellenza nella supply chain offerta dalla partnership con DHL, migliorando l'efficienza operativa e il servizio dell'azienda ai consumatori".

"La fiducia di Conbipel per il rilancio del brand - aggiunge Antonio Lombardo, presidente e amministratore delegato DHL Supply Chain Italia - è frutto di un percorso che conta non solo sulla solidità del Gruppo DHL e sull'eccellenza nel settore, ma anche su un grande lavoro di squadra. Con questa operazione intendiamo rafforzare la nostra presenza nel nord Italia nel settore fashion, retail ed e-commerce, mantenendo una forte integrazione con il territorio".



