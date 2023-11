Da mesi fumi dal cantiere, protestano abitanti Park View Torino

Protestano gli abitanti del complesso residenziale 'Park View', a Torino, per i fumi che da mesi si levano dall'area del cantiere edile di un altro edificio in costruzione nell'isolato, nell'ex area Isvor, tra via Marenco e via Monti. I fumi sono prodotti - riferiscono numerosi condomini - dai materiali, bancali in legno, ma non solo, che vengono bruciati per lo smaltimento con roghi accesi quasi quotidianamente da operai al lavoro nel cantiere.

Alcuni condomini lamentano di avere più volte richiesto l'intervento delle forze delle ordine, finora senza esito.





