Atp Finals: Torino abbraccia i campioni, sfilata sul blu carpet

Torino ha accolto questa sera con tutti gli onori gli otto campioni che da domenica di sfideranno alle Nitto Atp Finals. Centinaia di persone hanno invaso piazzetta Reale dove è stato allestito il blu carpet sul quale hanno sfilato, uno dopo l'altro, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Alex Zverev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev e Holger Rune.

I campioni non si sono sottratti all'abbraccio dei fan, arrivati con bandiere e cartelli. Fra selfie e autografi gli otto maestri hanno assaporato lo spirito che si respira a Torino in queste ore. Sopra di loro un videomapping sulla facciata di Palazzo Reale con le foto e i nomi dei campioni, alcuni momenti salienti delle Finals e la scritta 'where champions become champion'.



