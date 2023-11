A Torino la tappa del PizzaVillage@Home dal 16 al 19 novembre

Coca-Cola PizzaVillage@Home sbarca a Torino dal 16 al 19 novembre 2023 e porta a casa tua le creazioni di sette fra i migliori pizzaioli d'Italia: Antonio Falco (L'Antica Pizzeria Da Michele), Errico Porzio (Pizzeria Errico Porzio), Luca Angelilli (Pummarò), Toto Sorbillo (Gino e Toto Sorbillo), Vincenzo Capuano (Vincenzo Capuano), Vincenzo Mammino e Massimo Ranieri(Rossopomodoro Torino). La tappa torinese e al Sud quella di Bari chiudono il tour italiano di promozione della pizza che ha toccato le città di Palermo, Padova e Bologna.

L'appuntamento con il Coca-Cola Pizza Village@Home, per la tappa di Torino, inizierà in anticipo, grazie alla pre-sale. Da lunedì 13 a mercoledì 15 novembre sarà possibile prenotare la propria pizza, assicurandosi la ricezione della combo pizza+special box al costo di soli 5 euro, mentre nei giorni dell'evento il costo sarà di 10 euro, sino ad esaurimento degli ordini effettuabili. Altra novità di questa edizione è la realizzazione di una masterclass, per insegnare al pubblico i segreti della pizza. Saranno dieci i fortunati che potranno apprendere, giovedì 16 nella pizzeria Antica Pizzeria da Michele, la maestria per preparare la pizza in casa. Tutti potranno aderire all'iniziativa sui social della manifestazione, grazie ai loro commenti più originali e seducenti, ispirati al dialetto napoletano.

Anche a Torino prosegue la mission solidale dell'evento.

Fondazione Banco Alimentare Onlus, charity partner dell'iniziativa, opererà al fianco degli organizzatori per raggiungere l'obiettivo dello "spreco zero" e sostenere i meno fortunati. A Banco Alimentare saranno consegnate le materie prime non utilizzate e donate anche 1.000 pizze, per aiutare chi si trova in difficoltà.



