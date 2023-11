Un milione di visitatori nei siti Borromeo sul lago Maggiore

La stagione 2023 nei siti turistici di proprietà della famiglia Borromeo, sul lago Maggiore, si è conclusa con oltre un milione di visitatori complessivi. Lo rende noto il circuito turistico Terre Borromeo, parlando di "risultato senza precedenti" e di ingressi cresciuti dell'11,63% rispetto al 2022. Il 65% dei visitatori è straniero, con tedeschi e francesi a rappresentarne il 74%.

L'Isola Bella si conferma la meta più frequentata, con oltre il 50% degli ingressi totali, seguita dall'Isola Madre (quasi il 30%), da Parco Pallavicino (circa il 12%) e dalla Rocca di Angera (7,5%), con quest'ultima che fa registrare l'incremento maggiore (+14,30% sull'anno precedente). In termini di fatturato, Terre Borromeo nel 2023 supera i 20 milioni di euro, in crescita del 24% rispetto al 2022. Gli ingressi incidono per il 70% del totale, shopping e food per il 16%. In crescita anche il fatturato di Mottarone Adventure Park (+19%), trainato dal noleggio di e-bike e biciclette.

La stagione, che si è chiusa lo scorso 5 novembre, riprenderà il 16 marzo 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA