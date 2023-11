Torino rende omaggio a Diulgerov, geniale artista del futurismo

Torino rende omaggio a Nikolay Diulgerov, l'artista futurista che è stato uno dei più geniali 'figli adottivi' della città. A lui è stata dedicata una targa, che verrà scoperta venerdì 10 novembre, alle ore 12, sulla facciata dell'edificio che ospita il Circolo degli Artisti, in corso San Maurizio 6. Alla cerimonia è prevista la presenza del sindaco di Torino Stefano Lo Russo, della presidente del consiglio comunale Maria Grazia Grippo e del console onorario di Bulgaria a Torino, Gianni Maria Stornello. La targa è stata realizzata dal Consolato Generale della Repubblica di Bulgaria a Milano.

Diulgerov, figlio di un tipografo, nato nella città bulgara di Kyustendil nel 1901, ha vissuto per 56 anni a Torino, dove è morto nel 1982. Nel capoluogo piemontese si è laureato in architettura e ha adottato lo stile del futurismo, contribuendo a creare, tra le altre cose, i 'pasti futuristi' formulati nel Manifesto della cucina futurista di Marinetti.

"Da torinese e console onorario della Bulgaria - sottolinea Stornello - sento il dovere rivolgere a Diulgerov un pensiero affettuoso, consapevole che con la Comunità bulgara di Torino i rapporti di fratellanza sono sempre più vivi e intensi".



