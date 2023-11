Torino: Juric, 'Con i tifosi un incontro top'

"L'incontro con i tifosi è stato top: ho spiegato che il gestaccio c'è stato, ma non era per loro": il tecnico del Torino, Ivan Juric, dà la sua versione dopo il dito medio mostrato al termine della sfida contro il Sassuolo e al faccia a faccia con una delegazione della Maratona avvenuto al Filadelfia nella giornata di ieri.

"Ho trovato - continua l'allenatore - persone vere e sincere.

Ho spiegato che un allenatore si deve controllare ma era dovuto a tante cose, al fatto che non avevamo chiuso la partita e che non è stato bello sentire i miei giocatori insultati per tutta la sfida. Ma tutti vogliamo il bene del Toro: loro come tifosi, io come allenatore".



