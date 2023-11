Tff 41, da Pupi Avati a Oliver Stone e Paolo Conte

Apertura con Pupi Avati e Catrinel Marlon, madrina della cerimonia d'apertura, e poi tanti ospiti: da Oliver Stone (che riceverà il Premio Stella della Mole) a Fabrizio Gifuni, da Christian Petzold a Caterina Caselli e Paolo Conte, da Kyle Eastwood a Drusilla Foer, da Mario Martone a Barbara Ronchi, da Baloji a Thomas Cailley, da Roberto Faenza a Laura Morante.

Si presenta cosi la 41/a edizione del Torino Film Festival (dal 24 novembre al 2 dicembre), presentata oggi a Roma, sotto l'egida del Museo Nazionale del Cinema - presieduto da Enzo Ghigo e diretto da Domenico De Gaetano - con la direzione artistica di Steve Della Casa.

Tra gli eventi la prima retrospettiva integrale dedicata a Sergio Citti (per l'occasione sarà pubblicato il volume Sergio Citti - La poesia scellerata del cinema a cura di Matteo Pollone e Caterina Taricano) e, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre) e della Giornata Mondiale contro l'Aids (1 dicembre), il Torino Film Festival - in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità della Città di Torino - dedicherà due momenti di riflessione a questi temi attraverso gli interventi di Monica Guerritore, protagonista de I girasoli, film d'esordio alla regia di Catrinel Marlon, e di Laura Morante, attrice ospite del Festival con il film Folle d'amore - Alda merini di Roberto Faenza.



