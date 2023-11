Luci accese nella sinagoga di Torino per la Notte dei Cristalli

Le luci della sinagoga di Torino, in piazzetta Primo Levi, resteranno accese questa notte per ricordare le violenze e i morti della Kristallnacht, la Notte dei Cristalli, quando tra il 9 e il 10 novembre 1938 nella Germania nazista e in Austria vennero colpiti i simboli e strutture degli ebrei. Oltre 520 sinagoghe quella notte vennero date alle fiamme e distrutte, mentre vennero demoliti centinaia di cimiteri e case di preghiera. Furono assaliti negozi, scuole e luoghi di aggregazione.

L'iniziativa di questa sera è stata indetta a livello nazionale dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. "Nella giornata di oggi si diffonde un messaggio di identità ebraica viva, di testimonianza e di luci ancora accese con le quali si continua a trasmettere un pensiero attraverso le generazioni nonostante i propositi di chi cercava di distruggere l'ebraismo europeo - spiega, in una nota, la comunità ebraica torinese -.

Un ricordo di luci che furono spente a suo tempo e che sono oggi più che mai simbolo di un'identità ebraica viva e vibrante nonostante in questo momento vi sia chi pianifica la distruzione dello Stato di Israele e in tutto il mondo crescano con intensità drammatica gli episodi di antisemitismo", concludono dalla comunità ebraica torinese.



