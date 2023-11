Lo Russo, Torino competitiva per avere Atp finals altri 5 anni

"Sono certo che con l'esperienza di questa terza edizione e con le prossime due saremo assolutamente competitivi per tenere le Atp per altri 5 anni a Torino". Così il sindaco Stefano Lo Russo alla conferenza stampa delle Nitto Atp Finals.

"Questi eventi - dice - sono importanti in sè, per gli atleti, per le ricadute che hanno, ma hanno un valore altrettanto importante che è il messaggio che lanciano ai giovani. In un momento molto complicato come quello che viviamo, in cui tante persone giovani e bambini sono in situazioni di grande sofferenza - aggiunge -, è difficile passare messaggi positivi e lo sport è un veicolo straordinario di messaggi positivi e questo va oltre qualunque tipo di ricaduta. Se anche solo uno di questi ragazzi si avvicinerà al tennis avremo centrato l'obiettivo".

"Queste Finals - aggiunge l'assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca - sono la ciliegina sulla torta di una vocazione sportiva di Torino e del Piemonte. Insieme potremmo fare una olimpiade con tutti gli sport che portiamo sul nostro territorio", ha concluso Ricca assicurando che "Comune e Regione sono il doppio di Fitp per raggiungere il risultato di mantenere altri 5 anni le Atp a Torino".



