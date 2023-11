L'Iwec Award all'imprenditrice astigiana Doglione, socia Aidda

È l'astigiana Maria Grazia Doglione, presidente di Fondalpress azienda specializzata nella pressocolatura di leghe d'alluminio, l'imprenditrice insignita dell'Iwec Award 2023, il prestigioso premio assegnato a coloro che possono essere di ispirazione per altre colleghe con la propria esperienza di intraprendenza e successo. "È un grande onore questo riconoscimento che mi rende orgogliosa anche perché giunge in occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione della mia azienda. Esprime il coronamento di un impegno anche associativo che perseguo da tempo: condividere la mia esperienza imprenditoriale e promuovere l'internazionalizzazione è l'impegno che assumo come awardee Iwec, attività che caratterizza anche la mia partecipazione alla vita di Aidda, a cui sono molto grata di avere proposto la mia candidatura" spiega Doglione.

"Aidda ha accolto con entusiasmo l'opportunità di sostenere l'incontro torinese della Fondazione Iwec organizzato dalla Camera di commercio di Torino. La delegazione piemontese ha partecipato con interesse ai panel e agli incontri con le imprenditrici internazionali su temi focali per le nostre attività. E inoltre una imprenditrice della delegazione piemontese di AIDDA è stata insignita dell'Iwec Award, a testimonianza della qualità dell'imprenditorialità del nostro territorio" commenta Valeria Panini, presidente delegazione Piemonte e Valle d'Aosta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA