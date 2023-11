Lear, incontro al ministero il 22 novembre

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha convocato un tavolo per la Lear il 22 novembre.

Lo rendono noto i sindacati che avevano sollecitato l'incontro.

Nel sito Lear di Grugliasco (Torino) 420 lavoratori producono sedili esclusivamente per Maserati, attualmente la produzione è al minimo a causa dell'uscita di produzione a dicembre di due modelli a trazione endotermica Maserati Ghibli e Quattroporte. A fine anno scadono gli ammortizzatori sociali.

Davanti alla fabbrica è in corso un presidio permanente.

Questa mattina alle 6,30 c'è stata un'assemblea.



