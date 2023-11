L'antenata del selfie si rifà il look, nasce Icona

Nasce la nuova cabina fototessera, Icona. La 'scatola magica', antenata del selfie, da 61 anni fotografa le facce di tutti gli italiani e racconta l'evolversi dei costumi e della società. Con 3.600 macchine distribuite su tutto il territorio italiano, oltre 10 milioni di fototessere stampate ogni anno, il Gruppo Dedem - che nel 1962 installò la prima cabina fototessera italiana - ha scelto Pininfarina.

Realizzata in acciaio inox e con materiali innovativi stampati in 3D, la nuova cabina è caratterizzata da uno specchio a tutta parete, le tende che scendono dall'alto automaticamente e le luci che si accendono quando viene rilevata la presenza di una persona all'interno. I nuovi schermi touch screen sostituiscono i tasti fisici garantendo un flusso di navigazione veloce ed intuitivo, a partire dalla selezione del prodotto - foto per documenti o scatti Fun con diversi temi selezionabili - fino al pagamento. Infine, la seduta reclinabile a scomparsa e l'assenza di pavimento e di entrambe le pareti laterali rendono la cabina accessibile e inclusiva. "La storia di Dedem è una piccola, grande storia italiana di identità, tenacia ed eccellenza. Dal bianco e nero al colore, dall'analogico al digitale, Dedem e le sue cabine hanno sempre saputo rinnovarsi per essere al passo delle nuove tecnologie e delle mutate necessità del cittadino" spiega Alberto Rizzi, Ad del gruppo. "Pininfarina ha dato vita a molte icone entrate nella storia dell'auto e non solo. Con Icona, Pininfarina ha lavorato sulla ridefinizione stilistica di un oggetto simbolico quale la cabina per fototessere, ma anche sulla sua funzionalità e sull'esperienza utente. Siamo orgogliosi di firmare il design di una nuova icona, che sarà utilizzata da tantissimi italiani", dice Silvio Pietro Angori, Amministratore delegato di Pininfarina. Dall'inizio del 2024, delle 150 nuove cabine fototessera prodotte ogni anno 70 saranno firmate Pininfarina e verranno installate nei più esclusivi centri commerciali d'Italia.





