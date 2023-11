La startup Ai-Twin vince la Start Cup Piemonte Valle d'Aosta

Si chiama Ai-Twin (Autoimmune Inflammatory Twin) e promette di aprire una nuova strada verso trials clinici personalizzati-su chip: è questa la startup che si aggiudica la vittoria della Start Cup Piemonte Valle d'Aosta 2023. Supportata dall'Incubatore Enne3, ha conquistato il primo premio grazie ad un sistema di articolazione su chip in grado di emulare, in un unico dispositivo in corso di brevettazione, un'architettura 3D funzionale dell'articolazione che comprenda tutti i tessuti biologici che la costituiscono. Al secondo posto RASGenix che opera per lo sviluppo di servizi di studio e validazione per farmaci nell'ambito della patologia tumorale.

Medaglia di bronzo per Spaice dedicato all'ambito aerospaziale.

I vincitori sono stati scelti tra 153 idee di business presentate, per un montepremi totale di oltre 65.000 euro in denaro e servizi.

Giunta alla XIX edizione, la Business Plan competition è organizzata nell'ambito del Pni - Premio Nazionale per l'Innovazione e promossa dagli incubatori I3P, 2i3T ed Enne3 per diffondere la cultura dell'innovazione a livello locale, promuovere lo sviluppo economico del territorio piemontese e valdostano e sostenere la nascita di startup innovative e ad alto contenuto di conoscenza in campo Cleantech & Energy, Industrial, Ict, Life Sciences, Turismo e Industria Culturale Creativa. I vincitori sono stati scelti tra 153 idee di business presentate. Per quanto riguarda i Business Plan ricevuti (133), il 38% afferisce all'ambito Ict, cioè prodotti e/o servizi innovativi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e dei nuovi media, come e-commerce, social media, mobile, gaming,.

Piace anche il settore Industrial (20%), seguito da Turismo e Industria Culturale e Creativa (16%) e Life Sciences (14%). Al settore Cleantech & Energy si riferisce il 12% dei business plan proposti.



