Festa degli orti Slow Food, a scuola contro gli sprechi di cibo

Imparare a ridurre lo spreco alimentare fin da bambini. È uno degli obiettivi di Slow Food per insegnare ai più piccoli la salvaguardia delle risorse del pianeta e la lotta alla fame nel mondo, attraverso la scelta dei cibi, seguendo le stagionalità. Per questo il 10 novembre gli studenti di tutta Italia celebreranno la Festa degli Orti Slow Food. Grazie a quasi 1.600 insegnanti, formati dall'associazione, 35mila alunni di oltre 1.700 classi in 140 Istituti comprensivi, dagli asili nido alle scuole primarie di secondo grado, acquisiranno consapevolezza del valore del cibo, dal campo alla tavola.

"Fare un orto è un atto molto piccolo, fatto di semi e granelli di terra - spiega Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia-. Ma può essere anche molto grande perché significa capire il mondo e il peso dello spreco a livello globale.

Quest'anno la festa degli Orti Slow Food è dedicata proprio a questo tema: a ricordare che tonnellate e tonnellate di cibo sono sprecate in un pianeta in cui ancora si muore di fame".

Oltre 1.200 kit didattici sono stati consegnati alle classi che partecipano al progetto grazie al contributo di UniCredit.

All'interno del kit gli studenti troveranno un gioco memory sulle tecniche di conservazione, delle schede didattiche per imparare a consumare gli alimenti fuori stagione, per evitare gli sprechi di frutta e verdure nei campi. Nel kit anche i cartelloni degli alimenti da trasformare di stagione in stagione, le etichette a tema Orti Slow Food da apporre ai barattoli di conserva, e sticker da attaccare, per ricordare l'importanza dei prodotti stagionali, fino ad arrivare alle ricette per recuperare il pane avanzato.

Il kit contiene anche alcuni esempi di conserve, come la passata di pomodoro fiaschetto del presidio Slow Food.



