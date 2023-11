Calcio, il Premio Liedholm a Franco Baresi

"Più passa il tempo e più ci manca Liedholm". Lo ha detto Franco Baresi, ex calciatore del Milan, oggi a Cuccaro Monferrato (Alessandria) dove ha ricevuto il 'Premio Nils Liedholm - Campione sul campo, signore nella vita'. Fu l'allenatore svedese a fare esordire Baresi con i rossoneri, "vedendoci lontano", a nemmeno 18 anni. A consegnare il premio è stato il figlio Carlo.

"A Franco Baresi, Campione e Capitano, sul campo e sulle strade della vita, che nel corso della sua lunga carriera - è la motivazione - si è contraddistinto non solo come leader di tutte le difese che ha guidato, ma anche per la capacità di onorare con tenacia, fedeltà e grande attaccamento la maglia che ha indossato, diventando un esempio autentico di stile e lealtà".

L'incontro si è svolto oggi a Villa Boemia, l'azienda vitivinicola nelle colline del Monferrato fondata da Liedholm dopo essersi ritirato e poi venduta dal figlio.

A congratularsi con Baresi, attraverso un videomessaggio, anche Carlo Ancelotti, primo vincitore nel 2011. Anche da lui è giunto un ricordo di Liedholm, per entrambi grande maestro di vita e di sport.

Quella del 2023 è la prima edizione senza Fabio Bellinaso, ex sindaco di Cuccaro, ideatore del Premio con la famiglia del Barone.



