Al 'suo' Comando l'ultimo saluto al cane antidroga Fox

Cerimonia dell'ultimo saluto per Fox, il cane pastore tedesco dell'Unità Cinofila della Polizia Locale di Alessandria, ormai in congedo, morto il 4 novembre. Dopo la cremazione, oggi l'addio nel cortile del Comando di via Lanza.

Istruito dall'agente Grazia Bavuso, per oltre 10 anni è stato in servizio nella ricerca di sostanze stupefacenti e per aiutare a garantire la sicurezza del territorio e a contrastare l'illegalità. Il lavoro di Fox è stato apprezzato anche fuori regione, collaborando con tante forze di polizia, dalla Toscana, alla Sardegna, all'Emilia Romagna.

"E' stato un amico anche dei bambini, che tutte le volte che lo hanno incontrato lo hanno ricordato con un disegno", è stato fatto notare alla cerimonia.

L'attività dell'Unità Cinofila continua con Orso Grigio.





