The Rocky Horror Show al teatro Alfieri di Torino

The Rocky Horror Show, il leggendario musical di Richard O'Brien, celebra il 50esimoanniversario in Italia con un nuovo lungo tour che farà tappa in molte città italiane: dall'8 al 12 novembre sarà al Teatro Alfieri di Torino, organizzazione Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Monica Savaresi per Savà Produzioni Creative.

Dal lontano giugno 1973 quando lo show debuttava per la prima volta a Londra al Royal Court Theatre, The Rocky Horror Show è diventato il musical contemporaneo più longevo al mondo.

Lo spettacolo, applaudito da oltre 30 milioni di persone, in più di 30 paesi e tradotto in 20 lingue, continua ancora oggi a divertire e conquistare il pubblico nelle tappe dei suoi tour internazionali registrando straordinari sold out.

Lo scorso tour ha registrato il tutto esaurito in tutte le città italiane dove è andato in scena (Milano, Roma e Trieste) e ha entusiasmato il pubblico in tutto il Regno Unito e nel mondo.





