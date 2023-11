Sull'app Sporters le videolezioni dell'arbitro Manuela Nicolosi

Sporters, una app pensata per avvicinare i giovani allo sport, sdogana la preparazione di arbitro e guardalinee senza distinzione di genere. Lo fa attraverso una masterclass inedita di Manuela Nicolosi che racconta come nel calcio al femminile si possa coniugare benessere, passione e mestiere.

Manuela Nicolosi, prima italiana ad arbitrare la Supercoppa Uefa maschile, la finale della Coppa del Mondo femminile Fifa, 2 Olimpiadi e La Ligue1, descrive in 15 videolezioni come sia passata dalla semplice vocazione a calcare prati internazionali a giudice di gara per le grandi competizioni. Ciò che prima si poteva solo immaginare ora è a portata di click, tramite un'applicazione che apre gratuitamente le porte ai meccanismi preparatori a un mondo prima ad appannaggio prettamente maschile. I contenuti che Sporters, startup torinese, propone forniscono un'opportunità inedita e utile a tradurre la passione per questo sport in un lavoro.

"La prima volta in cui ho indossato la divisa per arbitrare, prima di accedere all'impianto, gli addetti alla sicurezza hanno chiesto all'autista se accompagnassi qualcuno, per cui ho risposto con fermezza che, se non fossi entrata io, non si sarebbe potuta disputare la partita" racconta Manuela. Non mancano i primi passi, i consigli sulla preparazione atletica, gli esami e le strutture a cui appoggiarsi per intraprendere questo percorso, nonché l'apprendimento dell'uso adeguato di strumenti tecnologici per ridurre il margine di errore, sempre presente, ma anche fonte d'insegnamento quando si verifica.





