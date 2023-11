Produzione e vendita di pane, contributi per nuove attività

E' stato firmato questa mattina a Palazzo Birago l'accordo di collaborazione tra la Camera di commercio di Torino e l'Istituto di Istruzione Superiore J.B.

Beccari finalizzato all'assegnazione di contributi a fondo perduto per l'avvio di nuove attività imprenditoriali nell'ambito della panificazione da parte di ex studenti dell'istituto. A seguito di un lascito testamentario in memoria del signor Spirito Baravalle, pari a 50.000,00 euro, l'Istituto Beccari mette a disposizione contributi annuali pari a 10mila euro a fondo perduto per ex studenti che desiderino avviare o abbiano avviato un'attività imprenditoriale che preveda la produzione, la somministrazione e la vendita del pane. La Camera di commercio di Torino si impegna a fornire all'Istituto servizi di orientamento, prima informazione e formazione in tema di neo-imprenditorialità per la realizzazione del Bando, anche attraverso la selezione dei progetti imprenditoriali che richiederanno il contributo.

"Siamo lieti di mettere a disposizione le nostre competenze per la nascita di nuove imprese giovanili, grazie all'impegno dell'Istituto Beccari che già fornisce una formazione di altissima qualità, immediatamente spendibile nel mercato del lavoro, ma che oggi mette a disposizione anche le risorse di un importante lascito per la realizzazione concreta di progetti di nuova imprenditorialità" spiega Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino. "L'imprenditoria giovanile - commenta Pietro Rapisarda, dirigente scolastico dell'Istituto Beccari - è una risorsa fondamentale per il nostro Paese, che cerchiamo di incoraggiare fornendo competenze tecniche a scuola, ed ora anche risorse economiche grazie alla donazione degli eredi di Spirito Baravalle. Nei prossimi anni potremo incentivare all'avvio di attività dedite alla panificazione, fondamento alimentare, culturale nonché simbolico della nostra cultura, diversi studenti che avranno conseguito il diploma presso l'Istituto Beccari".



