Milano-Cortina: Cirio 'stiamo aggiornando il dossier di Cesana'

"Ci hanno chiesto ufficialmente di aggiornare il nostro dossier: lo stiamo facendo, correndo come dei matti, con l'obiettivo di riuscire a dimostrare che il bob a Cesana si può fare". Così il governatore del Piemonte Alberto Cirio, intervistato dal vicedirettore del Corriere della Sera Venanzio Postiglione questa sera alla Nuvola Lavazza di Torino.

"Sul dossier olimpico - ha chiarito - Cirio - noi stiamo lavorando, ma siamo seri: ci siamo aperti a Cesana nel momento in cui Cortina è tramontata e si doveva andare al di fuori del territorio nazionale, fatto che tradirebbe lo spirito olimpico.

Siamo italiani, non diciamo abbasso Cortina, ma viva l'Italia".





