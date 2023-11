La teste chiave è in Pakistan, interrogata via whatsapp

La testimone chiave è in Pakistan e viene interrogata per telefono. Succede a Torino al processo per l'omicidio di Rubina Kousar, 45 anni, di origini pakistane, avvenuto a Pinerolo lo scorso marzo: l'imputato è il figlio, Imram, 23 anni, che la avrebbe colpita più volte con martello, lo scorso 9 marzo, dopo un banale rimprovero. La Corte d'assise si è servita di questo stratagemma applicando alcune norme introdotte di recente nell'ordinamento sulla disciplina della videoconferenza.

La giovane testimone, figlia della vittima, aveva fatto sapere di non volere rientrare in Italia (è stata descritta come 'sconvolta' dall'accaduto). Nel corso dell'udienza di oggi, la presidente della Corte, Alessandra Salvadori, l'ha fatta contattare da un familiare per verificare se volesse essere ascoltata. Ottenuta una risposta affermativa, la giudice si è servita del proprio cellulare e ha effettuato una chiamata video con whatsapp. Le parole della giovane, rilanciate nell'aula dall'impianto di microfonia, sono state registrate.

"Non è che mio fratello facesse stranezze vere e proprie - ha spiegato - ma passava tutto il tempo sul divano al telefonino".

Il papà ha riferito che negli ultimi tempi Imram (con il quale aveva aspramente litigato pochi giorni prima) era diventato taciturno. In seguito è stato interrogato anche Imran: "Ero nella mia stanza - ha raccontato - e stavo usando il telefonino.

Guardavo delle cose a caso su YouTube. La mamma stava cucinando.

Mi ha detto 'invece di stare sempre al cellulare vai cercarti un lavoro'. Non ho capito più niente". Nel corso delle indagini non sono emersi elementi che lascino pensare a una patologia di carattere psichiatrico: alla prossima udienza, comunque, la Corte deciderà se disporre o meno una perizia. La soluzione della chiamata via whatsapp ha permesso di superare uno scoglio della procedura sull'acquisizione delle dichiarazioni della ragazza, di cui si sa che vive in un piccolo villaggio del Pakistan privo di indicazioni sulle vie e sull'equivalente di numeri civici.



