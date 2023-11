La Mole si colora di blu il 20 novembre, Giornata dell'infanzia

La Mole di Torino si colora di blu il 20 novembre, Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e adolescenza promossa dall'Unicef. Saranno illuminati anche il Palazzo della Regione, la Cappella del Guarini e la caserma di corso Regina Margerita dei vigili del fuoco di Torino, ambasciatori Unicef.

Protagonisti delle iniziative il mondo del cinema, quello del gioco e la cultura in generale, come medicine per aiutare i minori nella loro crescita. Molte iniziative nelle scuole, nei musei e nei cinema, a partire da quella del 17 novembre alla materna Maria Teresa con la pedonalizzazione delle strade alla presenza dell'assessore comunale Chiara Foglietta e del presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri.

Ai Musei Reali sono previste sabato 18 dalle 16 alle 17,30 attività per famiglie e bambini con un percorso-gioco tra le opere della Galleria Sabauda. Tanti i film in programma: il primo al Museo Nazionale del Cinema dove sarà proiettato lunedì 20 novembre alle 9,30 il film La bicicletta verde - Wadjda.

Giovedì 23 novembre alla Biblioteca Civica Centrale sarà inaugurata la mostra fotografica 'Il gioco e la lavagna' a cura dei fotografi Carla e Giorgio Milone. Ingresso gratuito al Mao per le scolaresche.



