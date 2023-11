Jannik Sinner a Candiolo lancia un 'ace per la ricerca'

Jannik Sinner ha visitanto oggi l'Istituto di Candiolo-Irccs e promuovendo l'iniziativa 'Un ace per la Ricerca' di Intesa Sanpaolo e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Accompagnato da Allegra Agnelli, presidente della Fondazione, e dal direttore Gianmarco Sala, il tennista altoatesino, numero 4 nel ranking mondiale, ha visitato i laboratori dove lavorano 275 ricercatori italiani e internazionali, e il Day Hospital con Anna Sapino, direttore Scientifico dell'Istituto.

L'incontro è stato anche l'occasione per annunciare i nuovi obiettivi della partnership tra Intesa Sanpaolo e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, che hanno dato vita a "Un Ace per la Ricerca" che, grazie ai fondi raccolti durante le Atp Finals 2022, ha già permesso di acquistare un Ecografo 3D per la biopsia dei tumori alla prostata.

Quest'anno l'obiettivo della campagna 'Un Ace per la Ricerca' è acquistare un 'microscopio blu', uno strumento a scansione laser in grado di rivoluzionare la diagnosi oncologica, i processi chirurgici e le attività di ricerca per tutte le patologie tumorali, in particolare quelle urologiche.

L'iniziativa si inserisce nella campagna della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro 'Life is Blu', per sostenere la lotta contro i tumori maschili.

Per Allegra Agnelli "talento, impegno e risultati sono caratteristiche che accomunano il nostro campione Jannik Sinner con i nostri ricercatori, i nostri medici e tutte le persone che ogni giorno lavorano a Candiolo per contribuire a sconfiggere il cancro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA