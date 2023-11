Incendio in palazzo centro storico a Torino, fumo invade strada

Un principio di incendio si è verificato oggi a Torino in uno stabile in via Melchiorre Gioia, nel centro storico. Il fumo ha invaso una piccola porzione della strada e il cortile interno del palazzo. Sul posto sono arrivati sei mezzi dei vigili del fuoco, tre pattuglie dei carabinieri e un'ambulanza. Secondo la prima segnalazione il rogo ha interessato un ristorante cinese.

La via non è stata interdetta alla passaggio o alla permanenza delle persone (il fumo si è diradato rapidamente) e al momento la situazione sembra sotto controllo.



