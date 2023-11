Gtt, nel 2024 obiettivo il pareggio di bilancio

Messa in sicurezza dei conti e stabilizzazione del personale. Sono i due elementi evidenziati dall'amministratore delegato di Gtt, Serena Lancione, durante l'audizione del cda dell'azienda di trasporto pubblico torinese in Commissione Urbanistica e Servizi pubblici locali del Comune di Torino. "Sono soddisfatta del lavoro svolto in questo primo periodo - ha detto Lancione -. Abbiamo aggiornato il nostro piano industriale e grazie all'aumento dei biglietti e delle altre misure intraprese, entro il 2027 contiamo di ripianare le perdite pregresse congelate di 61 milioni".

Ma già a partire dal 2024 "l'obiettivo dell'azienda è il pareggio di esercizio", ha precisato, spiegando che da 20-30 milioni di perdite annue "siamo scesi a 5 agendo sulla leva dei costi". Inoltre il Governo ha stanziato 500 milioni di mancati ristori per il trasporto pubblico, pari al 90% della quota prevista. "A Gtt - ha spiegato Lancione - mancano 14 milioni e ne dovrebbero arrivare 12 che, una volta definiti dal decreto attuativo, saranno contabilizzati in questo esercizio". Quanto al recente aumento dei biglietti, Lancione ha sottolineato che "ci aspettiamo l'incremento dei ricavi con l'aumento, un atto necessario per il riequilibrio dei conti societari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA